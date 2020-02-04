تنظيم دورة حول التأهيل التربوي لهيئة تدريس كلية الهندسة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نظم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة, صباح اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الجامعة الدورة الطرآئقية الخاصة بالتأهيل التربوي لـ(45) مشارك ومشاركة من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة المستجدة بكلية الهندسة .



وقدمت الدورة التي تستمر عشرة أيام عدداً من المهارات والأساليب التعليمية والقواعد والمبادئ والأسس التعليمية التي كانت أبرزها أهمية المبادئ التدريسية ومبادئ التدريس في التعليم العالي و التخطيط والتنظيم في الدرس و النشاط الواعي والفعال للطلاب .

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وشهدت الدورة عدداً من النقاشات والحوارات ما بين المشاركين المنتظمين للدورة الذين أكدوا على أهميتها لما تضمنته من قواعد وأسس تربوية مهمه للنهوض بالعملية التعليمية وضمان جودتها.

من جانبه أشار الدكتور/عبدالوهاب عوض كويران مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة عدن إلى المركز نفد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي ترجمت الأهمية الكبرى التي توليها الجامعة لعضو هيئة التدريس لنموّه المهني، بإعتباره مطلب ضروري لضمان جودة برامج الجامعة و إعتمادها أكاديمياً .

الجدير بالذكر أن المشاركين في هذه الدورة سيكتسبون مهارات في كتابة مواصفات وخطة المساق التدريسي.