إجتماع في عدن يناقش نشاط وعمل صندوق النظافة وتحسين المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع عقد في مبنى صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، برئاسة القائم بأعمال المحافظ، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، بدر معاون ، أوضاع الصندوق ومستوى الأداء سواءً فيما يخص نظافة المدينة أو فيما يتعلق بتحصيل وضبط الإيرادات .



وفي الإجتماع أستعرض المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس قائد راشد أنعم ، في الإجتماع الذي ضم مستشار المحافظة لشؤون المديريات عبدالحكيم الشعبي ، وبحضور مدير المنطقة الأولى للنظافة محمد عبدالله لبرش ، الظروف والأوضاع الحالية التي تعيشها الصندوق والجهود التي يبذلها من أجل القيام بمهامه وواجباته العملية بصورة جيدة رغم شحة الإمكانيات ، وحجم النفقات والإيرادات وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وتطرق الإجتماع إلى الصعوبات التي تواجه العمل في الصندوق وسبل معالجتها وتحسين تحصيل الموارد المالية الخاصة به .. مشيراُ إلى أبرز العوائق والإحتياجات والمتطلبات العملية التي يحتاجها الصندوق خلال هذه الفترة ليتمكن من الإضطلاع بدوره الخدمي على أكمل وجه .

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وفي الإجتماع، شدد معاون على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والحرص على نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق وإستغلال الإمكانيات المتاحة الإستغلال الأمثل ، مؤكداً على أهمية رفع مستوى الأداء في تحصيل الموارد بموجب القوانين واللوائح المتبعة .

ووجه معاون ، قيادة الصندوق بوضع خطة عاجلة تتضمن كافة مشاكل الصندوق وإمكانياته المتاحة وإحتياجاته والبدء بتنفيذها ، كما وجه كافة الجهات المعنية بتذليل الصعوبات والتعاون مع الصندوق في تحصيل إيرادات الدولة .

وأكد إهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بوضع الصندوق وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة له ليتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب ، إضافة إلى معالجة أي إشكالية قد تؤثر على سير أعماله ومستوى إنجاز المهام الموكلة إليه .

وأقر الإجتماع عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها معالجة المعوقات ووضع الحلول الممكنة للمشاكل التي تواجه عمل ونشاط الصندوق .