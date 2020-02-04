شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مستجدات عاجلة الحوثيون .. يعزلون مدينة الجوف عن العالم .. وهنا تدور المعارك العنيفة الان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : جنود اللواء الرابع حماية رئاسية يحملون " قائد اللواء مهران القباطي .. المسؤولية للمجزرة في مأرب عاجل : المواجهات تشتعل من جديد الان شرق العاصمة صنعاء .. تسبب نزوح جماعى لــ’’ 3800 أسرة’’ ( تفاصيل طارية) خبر صادم ..الحوثي يباغت الجميع ويلجأ لحيلة شيطانية تتسبب على اختفاء هذه المحافظة اليمنية عن الخارطة العالمية وتعرف على هذه المحافظة وسبب اختفائها وردنا للتو.. مفاجأة مزلزلة تهز كل ابناء السلطنة وصعقت الجميع وتتعلق بالسلطان الجديد لسلطنة عمان ‘‘هيثم بن طارق’’

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