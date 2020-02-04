شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : من جديد وخلال شهر واحد ..الموت يفجع الملك سلمان , والسعوديين بحزن ينعون الفقيد !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 07:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال الإعلام المحلي في نيجيريا، إن سفير المملكة العربية السعودية عدنان بوسطجي عثر عليه ميتا في سريره، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

أقرأ أيضا :

وردنا الآن : اندلاع معارك طاحنة في جبهة استراتيجية وانباء عن سقوط وشيك للجبهة بيد الحوثيين والسبب ..نقص الذخيرة والاسلحة والرجال وغياب الدعم والاسناد!!

تقرير حصري وخاص وسري للغاية ..عن معركة نهم ..الطرف المنتصر ..الاحصائيات الاولية بالخسائر المادية والبشرية ..واين انتهت السيطرة لكلا الطرفين !!

عاااجل : تعرف على الشيخ القبلي الذي اقسم ان يجعل جثث الحوثيين طعام للكلاب واعلن النفير العام ل تحرير صنعاء !!

Advertisements

وعاد بوسطجي الذي توفي عن عمر يناهز 60 عاما، من المملكة إلى نيجيريا، مساء الأحد، وكان يخطط للذهاب إلى المكتب، يوم الثلاثاء، عندما عثر عليه ميتا أثناء نومه.

وقال مصدر محلي: ”نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية“.

ونعت الخارجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، السفير السعودي، الذي قالت إن ”المنية وافته بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته“.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.

