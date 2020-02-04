شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : انباء عن توتر وتمرد في هذة المحافظة الاستراتيجية ..وقيادي بارز يمهل المتمرديين 24 ساعة !!"تفاصيل ساخنة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواردت انباء عن توتر وتمرد عسكري في ارخبيل سقطري اليمنية , يقوده ضباط كبار تدعمهم الامارات .

وقالت مصادر مطلعة ان يوم امس انفجرت حالة من التمرد وسط احد المعسكرات وحتى اللحظة لم يتم احتواء الموقف .

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واضافت ان المتمرديين يخططون لاسقاط المحافظة والسيطرة على المطار والمؤسسات الحكومية .



وذكرت ان محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس أمهل المتمردين بالمحافظة 24 ساعة للرجوع عن ما وصفه غيهم.

واتهم محروس في منشور له على موقع التواصل فيس بوك، دولة الإمارات بوقوفها وراء التمرد العسكري الذي حدث يوم أمس في أحد معسكرات المحافظة.