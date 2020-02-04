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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فيديو وصور حميمة نشرتها السعودية فوز العتيبي تُشعل الموقع جدلاً!!

نشرت الناشطة السعودية فوز العتيبي صورة “ساخنة” وحميمة مع زوجها على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتُظهر الصورة التي نشرتها “فوز العتيبي” وهي تجلس في حضن زوجها وتعانقه بطريقةٍ حميمية أثارت انتقاداتٍ المتابعين .

جديد اب برس :

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وكانت نشرت “العتيبي” قبل أيام قليلة صورة وفيديو “جريء” من مكان يبدو أنّه أثري ومطلّ على أحد الشواطئ.

وتظهر في الصورة وهي تقبّل زوجها بطريقةٍ حميمة، وترتدي فستاناً ابيض اللون شبه عاري.





أما الفيديو الذي نشرته، فكان أكثر استفزازاً للمتابعين، وفيه ظهرت وهي تستعرض مؤخرتها، ما عرّضها لهجوم واسع من المعلّقين.