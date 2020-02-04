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عدن - ياسمين التهامي - تطورات عاجلة.. الملك سلمان يقلب الطاولة على نجله محمد بن سلمان وينسف خططه وقرارات تعيد رسم خارطة السياسة السعودية

“الملك سلمان” يقلب الطاولة على نجله محمد بن سلمان

أدلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بتصريحات نسف فيها خطط ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واعتبرها البعض إعادة رسم لخارطة السياسة السعودية من جديد.

جديد اب برس :

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وأكد الملك سلمان خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الرياض اليوم، على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.

من جهته؛ عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكدًا إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

ورأى مراقبون للشأن السعودي أن تلك التصريحات تنسف خطة القرن التي يرعاها ويدفع وراءها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتعتمد خطة القرن المزعومة على نقاط أساسية من أهمها تغافل قضية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين، مقابل مساعدات مالية وفيرة لغزة والضفة لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكانت تقارير إخبارية قد أكدت أن “محمد بن سلمان” يدفع بتلك الخطة نحو التنفيذ، وذلك بعد عقده لقاءات شبه منظمة مع صهر الرئيس الأمريكي “ترامب”، جاريد كوشنر والذي يعد الأب الروحي لتلك الصفقة المزعومة.