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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : انهيار مخيف ومتواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع توسع غير مسبوق لفارق الصرف بين صنعاء وعدن (السعر الآن)

يستمر الريال اليمني في تراجعه الغير مسبوق والمخيف أمام الدولار الامريكي والعملات الأجنبية الاخرى في ظل استمرار توسع الفارق بين صنعاء وعدن . وجاءت أسعار الصرف في اليمن اليوم الثلاثاء كما رصدها "وطن الغد " على النحو التالي: جديد اب برس : Advertisements الأسعار في عدن (( أسعار الشراء )) ⁦ السعودي : 168.5 ⁦ الدولار : 640 ⁦ الإماراتي : 171.5 ⁦ العماني : 1640 ذهب كسر 21 : 27,600 (( أسعار البيع )) ⁦ السعودي : 169.5 ⁦ الدولار : 646 ⁦ الإماراتي : 173.5 ⁦ العماني : 1670 ذهب كسر 21 : 27,900 الأسعار في صنعاء : شراء السعودي : 156.3 بيع السعودي : 156.6 شراء الدولار : 593.5 بيع الدولار : 595.5

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