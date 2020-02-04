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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران - (تفاصيل+صورة)

ذكرت مصادر عسكرية، بأن معارك عنيفة احتدمت في جبهة ثرة شمال أبين من جهة البيضاء. وذكرت المصادر لموقع (أحداث نت)، بأن مليشيا الحوثي أدخلت سلاح الدبابة على الخط لأول مرة. جديد اب برس : Advertisements وأكدت المصادر بأن الاشتباكات تتم في ظل غياب تام لطيران التحالف وتوقف الجبهة منذ أكثر من خمس سنوات.

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