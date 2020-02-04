شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعزل هذه المحافظة اليمنية المشتعلة عسكرياً عن العالم والمعارك على أشدها وانفجارات عنيفة وتحليق للطيران..!؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثي يعزل هذه المحافظة اليمنية المشتعلة عسكرياً عن العالم والمعارك على أشدها وانفجارات عنيفة وتحليق للطيران..!؟

بعد ارتفاع هزائمها وانكشافها امام المجتمع المحلي والدولي أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، على قطع خدمة الاتصالات بشكل كامل عن محافظة الجوف. وقطعت المليشيات الاتصالات بمختلف انواعها (سبافون – يمن موبايل - ام تي ان) عن المناطق المحررة في محافظة الجوف ، الأمر الذي عزل أبناء المحافظة عن بقية المناطق الأخرى . جديد اب برس : Advertisements وتضاف جريمة قطع الاتصالات إلى الجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المواطنين في المحافظة. وجاءت خطوة المليشيات عقب فشلها في إحراز أي تقدم في جبهات القتال، وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يعزل هذه المحافظة اليمنية المشتعلة عسكرياً عن العالم والمعارك على أشدها وانفجارات عنيفة وتحليق للطيران..!؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.