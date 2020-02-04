شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تطورات خطيرة في نهم ودخول أسلحة نوعية في المعركة ..."شاهد بالتفصيل المناطق المسيطر عليها الجيش الوطني " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إن القوات الحكومية كسرت أعنف هجوم لميلشيا الحوثي المتمردة على مواقع عدة يسار الخط الإسفلتي الواصل بنقيل فرضة نهم.

وأضافت المصادر أن عناصر ميلشيا الحوثي شنوا هجوما كثيفا فاشلا مصحوبا بقصف مدفعي على مواقع تتمركز فيها كتائب من اللواء 125 واللواء 81 مشاه, التابعة للقوات الحكومية.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من كسر الهجوم وصرع نحو 41 عنصرا حوثيا وجرح عدد آخرين, وإجبار من تبقى منهم على التراجع والفرار, فيما سقط جندي واحد جريح من القوات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن ميلشيا الحوثي استخدمت في هجومها نسقات بشرية من خمسة إلى ثمانية تستخدم سلاح “المعدلات” وقاذفات القنابل والهاونات بمختلفها.

Advertisements

وتحاول ميلشيا الحوثي المتمردة السيطرة على المواقع المحاذية للخط الإسفلتي الذي تبعد عنه بنحو 20 كيلو متر مربع والذي يفصل (الإسفلت) هو الآخر عن مقر قيادة المنطقة العسكرية السابعة بنحو 8 كيلو متر مربع, بمعنى أن الاجمالي الكلي للمسافة التي تقع بين مقر القيادة وتمركز ميلشيا الحوثي بنحو 28 كيلو يقع لما قبلها باتجاه نقيل الفرضة منطقة الجفرة ومثلث مفرق الجوف والذي يبعد هو الآخر عن مكان المواجهات الحالية بنحو 15 كيلو.

وتسعى ميلشيا الحوثي المتمردة ــ مستميتة ــ للسيطرة على المواقع والمناطق تلك التي تدور فيها المواجهات لغرض قطع خط الإسفلت الرئيس الذي تمر عبره إمداد القوات الحكومية من مقر قيادة المنطقة إلى تمركز وحداتها العسكرية في منطقة الجفرة ومفرق الجوف وخط المواجهات الموازي لهما.

وتتمركز القوات الحكومية على امتداد الجهات المقابلة لنقيل فرضة نهم نحو بعد 5 كيلو وفي الجهات المحاذية لصلب ومناطق أخرى في حريب نهم.