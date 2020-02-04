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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. فنان عراقي شهير يتهم نانسي عجرم بالسرقة.. والاخيرة تبكي وتغادر مسرح “ذا فويس كيدز”

نانسي عجرم ذا فوي



نانسي عجرم ذا فويس ..شهدت حلقة السبت من برنامج “ذا فويس كيدز”، الذي يُعرض على شاشة قناة “إم بي سي MBC”، لحظات مؤثّرة قبل دقائق من نهايتها، وبالتحديد حينما كان المتسابق العراقي عبد الكريم حاتم السعدي يستعد لمغادرة المسرح.

جديد اب برس :

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وبعدما قدم السعدي فقرته الغنائية ولم يوفّق، شكرته اللجنة على مشاركته في البرنامج. إلا أن فريق البرنامج عاد وطلب من المتسابق أن يقوم بإعادة تصوير مشهد دخول إلى المسرح “لأسباب تقنية”.

وهنا كانت المفاجأة، بعدما طُلب من نانسي عجرم أن تترك مقعدها ليحل محلها شخص آخر. وحينما دخل المتسابق العراقي التف هذا الكرسي له، ليفاجئ بحضور شقيقه الذي غاب عن العائلة منذ سنوات.

نانسي من استوديو ذا فويس كيدز

الطفل عبد الكريم حاتم السعدي، الذي كان قد أهدى الأغنية التي أداها على المسرح لأخيه المسافر، لم يتمالك دموعه حينما فوجئ بشقيقه واحتضنه بشوق.

كما ظهرت والدة المتسابق وهي تبكي بشدة، فما كان من نانسي عجرم سوى الدخول في نـوبـ.ـة بكاء طويلة هي الأخرى، بعدما تأثـ.ـرت بما حدث، وكأن رجلاً قد قتل في منزلها على يد زوجها، وربما أكثر!!!.

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فنان عراقي: نانسي عجرم سارقة



ولم يمض سوى ساعات قليلة على إعلان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن أغنيتها الجديدة واقترابها من تحقيق مليوني مشاهدة على يوتيوب حتى ظهر الفنان العراقي روني داود متهماً صناع “قلبي يا قلبي” بسرقة فكرتها من أغنيته التي تحمل الاسم نفسه لكن باللهجة الخليجية وأصدرها قبل 5 أشهر.

وحرص الفنان العراقي على تفسير سبب اتهـ.ـامـ.ـها لها في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيس بوك تناول من خلاله التشابهات التي لاحظها في أغنية نانسي عجرم عبر تفنيدها 6 نقاط أساسية.

وقال روني داوود: “أول تشابه في عنوان الأغنية (قلبي يا قلبي)، والثاني تقطـ.ـيع أبيات الأغنية، والثالث فكرة الأغنية مع تحوير بسيط، فكلانا يحاور القلب بنفس الكلمات المستخدمة القلب، العين، السهر، الليالي الخ”.

ودعا في نهاية الفيديو نانسي عجرم للتواصل معه للوصول إلى حل ودي، بعدما كتب في تعليق على الفيديو: “لقد تمت سرقة أغنيتي، أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان”.

وكان روني داوود طرح أغنيته قبل 5 أشهر وهي من كلمات الشاعر توفيق فاخوري، باللهجة الخليجية، أما أغنية نانسي عجرم فهي بللهجة اللبنانية.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد أعلنت أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” قبل يومين رغم أن أزمة الشاب السوري الذي قُتل على يد زوجها فادي الهاشم وتشغل أوساط الرأي العام العربي ما زالت مستمرة.