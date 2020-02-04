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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مقتل قيادي كبير في حرب المؤتمر الشعبي العام..."صور+ تفاصيل"

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام بصنعاء الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري الشيخ محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأشاد ابوراس في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ أحمد محمد علي قواره.

جديد اب برس :

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