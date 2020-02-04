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الصحة العالمية : كورونا "لا يمثل وباء عالميا" رغم اجتياحه 24 دولة

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عدن - ياسمين التهامي - الصحة العالمية : كورونا "لا يمثل وباء عالميا" رغم اجتياحه 24 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا الجديد الذي انتقل من مدينة ووهان الصينية إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي" ، بحسب تصريحات سيلفي بريان ، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، للصحافيين في جنيف.

وخلف كورونا مئات الوفيات ونحو 20438 حالة إصابة في بر الصين الرئيسي ، الى جانب حالة وفاة واحدة في هونغ كونع وحالتي وفاة في سنغافورة والفلبين ، وفقاً لـ " سكاي نيوز عربية".

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ومن بين الدول الأكثر تضررا من كورونا، تايلاند (25 إصابة) واليابان (20) وسنغافورة (18، بينهم حالة وفاة) وكوريا الجنوبية (16) وألمانيا (12) والولايات المتحدة (11).

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