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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. وصفة البقدونس والأناناس للتخلص من دهون الكرش
تعتبر دهون الكرش من الأمور المزعجة التى يرغب من يعانى منها فى أى طريقة تمكنه من فقدانها، دون الحاجة لعلاجات أو تدخلات جراحية.
ومن الوصفات التى ينصح باتباعها كوسيلة للتخلص من هذه الدهون، وصفة تجمع عدة مكونات طبيعية وعلى رأسها البقدونس والأناناس.
جديد اب برس :
ويمكن إعداد هذه الوصفة بخلط كوب من الأناناس المقطع، وكوب من السبانخ المقطعة، وكوب من البقدونس، ونصف ملعقة من الزنجبيل الطبيعى أو البودرة مع بعضهم البعض ثم تناوله.
وتتميز هذه الوصفة بأنها تساعد على حرق الدهون بجانب إحتوائها على حديد وفيتامين c الذى يساعد على تعديل سكر الدم، وامتصاص الكالسيوم.
كما تحتوى على ألياف غذائية، ومضادات للأكسدة، وبجانب ذلك تساعد على إزالة السوائل الزائدة، وتسهيل عملية الهضم.
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