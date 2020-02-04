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عدن - ياسمين التهامي - ناشطة سعودية ...تستفز متابعيها بصورة «خادشة للحياء»

أثارت فوز العتيبي، الجدل مجددًا بصورة اعتبرها المتابعون خادشة للحياء؛ حيث ظهرت فيها وهي تجلس على رجليْ زوجها بشكل مثير واستفزازي.

ونشرت فوز العتيبي الصورة، عبر حسابها على موقع التدوين الصغير تويتر؛ معلقةً: ” الصورة عجبتني “؛ بينما اعتبر المتابعون هذا السلوك منافيا للعادات والتقاليد في المملكة.

جديد اب برس :

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وكانت قد نشرت مقاطع جريئة مع زوجها كان آخرها خلال رأس السنة؛ حينما ظهرت في مقطع فيديو وهي في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي عرضهما لهجوم كبير لتصرفاتهما الاستفزازية.