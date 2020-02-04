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عدن - ياسمين التهامي - فنانة شهيرة تتعرض لاغتصاب جماعي أمام ابنها المعاق..."شاهد"

قضت محكمة مصرية، بمعاقبة ثلاثة متهمين باغتصاب ممثلة فنون شعبية بالسجن المؤبد لاثنين منهما و15 سنة للثالث.

وأبلغت الممثلة عن تعرُّضها لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص قاموا بسرقة محتويات منزلها وهددوها بابنها المعاق.

وأكدت أنها بعد عودتها من العمل فوجئت بالمتهمين الثلاثة يقتحمون منزلها ويهددوها بإطلاق النار عليها وعلى ابنها وقتلها، إذا أحدثت صوتًا.

جديد اب برس :

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ورضخت الممثلة لهم، وقاموا بسرقة كافة محتويات المنزل وما تملكه من ذهب ونقود، ثم أمرها أحدهم بالدخول إلى غرفة وحدها مهددًا إياها بقتل ابنها المعاق.

وأشارت إلى أنه اغتصبها لمدة 20 دقيقة، ثم حاولت لملمت شتاتها وستر نفسها بعباءة لكن المتهم الثاني دخل الغرفة وقام باغتصابها ثانية، ثم المتهم الثالث.

وأفادت بأنها أصيبت بحالة انهيار عصبي، وعندما غادروا الشقة واطمئنت على ابنها، اتصلت بزوجها وبالأجهزة الأمنية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وتم الحكم عليهم بالمؤبد.