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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد... مقيمة يمنية تقتل مواطنًا سعوديًا في جدة.. وأمر ملكي عاجل بحقها ( تفاصيل أكثر )

أقدمت مقيمة يمنية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة على قتل زوجها المواطن السعودي طعنًا بسكين، فيما صدر قرار عاجل من الديوان الملكي السعودي بحقها.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها -بحسب وكالة أنباء "واس"-: إن "عائشة أحمد عمر باحسين، يمنية الجنسية، قتلت زوجها أحمد بن عمر بن محمد بافرط، سعودي الجنسية, وذلك بطعنة بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته".

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وأضاف البيان: "تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها".

وأشارت "الداخلية السعودية"، إلى صدور "حُكم بقتلها قصاصًا, وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة".

وختمت الوزارة، بالتأكيد على حرص حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم".