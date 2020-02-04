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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الحوثيون يسقطون مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف دون مواجهة عسكرية

أفادت مصادر محلية خاصة في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال اليمن عن سقوط كامل المدينة في يد مقاتلي جماعة الحوثي دون مواجهة عسكرية مع قوات هادي التابعة لقوات التحالف .

واكدت المصادر حدوث عمليات هروب للقوات العسكرية التابعة لقوات هادي وكذا المليشيات التابعة لحزب الإصلاح الى المناطق الصحراوية شرق المدينة قبيل دخول الحوثيين إلى المجمع الحكومي بلحظات . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. مكرمة ملكية سارة من الملك سلمان و إعلان حكومي رسمي بشأنها.. (تفاصيل) Advertisements وردنا الان.. حقيقة ما حدث قبل ساعات من الآن في شارع الستين الجنوبي بصنعاء شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران..(تفاصيل+صورة) عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يباغت الجميع ويلجأ لحيلة شيطانية تتسبب في اختفاء هذه المحافظة اليمنية عن الخارطة العالمية ( تعرف على المحافظة وسب اختفائها ) وبينت المصادر أن قوات الجيش هادي ومقاتلي حزب الإصلاح أخلت المدينة وانسحبت دون حدوث أي مواجهة عسكرية مع الحوثيين . وكان الحوثيين قد فرضوا حصارا محكما على مدينة الحزم من ثلاثة محاور من جهات الجنوب والغرب والشمال قبيل اسقاطهم للمدينة .

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