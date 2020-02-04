شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران..(تفاصيل+صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران..(تفاصيل+صورة)

ذكرت مصادر عسكرية، بأن معارك عنيفة احتدمت في جبهة ثرة شمال أبين من جهة البيضاء. وذكرت المصادر لموقع (أحداث نت)، بأن مليشيا الحوثي أدخلت سلاح الدبابة على الخط لأول مرة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. مكرمة ملكية سارة من الملك سلمان و إعلان حكومي رسمي بشأنها.. (تفاصيل) Advertisements وردنا الان.. حقيقة ما حدث قبل ساعات من الآن في شارع الستين الجنوبي بصنعاء شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران..(تفاصيل+صورة) عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يباغت الجميع ويلجأ لحيلة شيطانية تتسبب في اختفاء هذه المحافظة اليمنية عن الخارطة العالمية ( تعرف على المحافظة وسب اختفائها ) وأكدت المصادر بأن الاشتباكات تتم في ظل غياب تام لطيران التحالف وتوقف الجبهة منذ أكثر من خمس سنوات. وحصل (أحداث نت) على صورة من عقبة ثرة قبل قليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران..(تفاصيل+صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.