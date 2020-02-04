شكرا لبحثكم عن خبر ابين ..بعد شنهم قصفًا عنيفًا الحوثيون يحشدون لهذة الجبهة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي شنت صباح اليوم قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون على مواقع الجيش ومقاومة المتمركزة في جبهة ثرة بلودر في محافظة أبين.
وصعدت جماعة الحوثي منذُ أيام من وتيرة قصفها لمواقع الجيش والمقاومة بقذائف الهاون، وتندلع اشتباكات متقطعة بين الحين الآخر.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش والمقاومة قصفت مواقع جماعة الحوثي وتصدت لمحاولاتها المتكررة من قصف مواقعها وكسرت كل الهجمات الأخيرة.
وحشدت جماعة الحوثي مؤخراً مجاميع مسلحة لها في جبهة ثرة واستقدمت تعزيزات عسكرية للجبهة.
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