محافظ تعز يشيد بأداء العمل والانجازات التي حققتها مصلحة الهجرة والجوازات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الهجرة والجوازات وآليات العمل لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الجوازات ووثائق السفر الأخرى.



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وخلال زيارته لفرع لمصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة اليوم الثلاثاء اطلع المحافظ على سير آليات العمل وانظمة الحجز والترقيم والعديد من الاجراءات الالكترونية الهادفة لتسهيل حصول المواطنين على الجوازات ووثائق التأشيرات والاقامات وغيرها حيث وجه باستكمال توفير احتياجات المصلحة كونها من أهم الموسسات الخدمية بالمحافظة.

من جهته عبر مدير مصلحة الهجرة والجوازات العقيد دكتور منصور العبدلي عن شكره لدعم السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان مؤكدا أن المصلحة استحدثت آليات عمل جديدة لتخفيف الاقبال الكبير وعناء الزحام وذلك باعتماد أنظمة تقوم على الترقيم والحجز لاستقبال ومعاملة (1000) جواز في اليوم الواحد مشيرا الى أن العام الماضي 2019م شهد إصدار (140)الف جواز ووثيقة سفر.