- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما خلفه القصف الحوثي على منازل المواطنين في المتينة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن قصف مليشيات الحوثي الموالية لإيران على منازل المواطنين الى أضرار بالغة في قرية المتينة التابعة لمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة يوم أمس، تسبب بإستشهاد طفل وإمرأة وإصابة طفلين آخرين.
وقال أهالي قرية المتينة، إن المليشيات استهدفت القرية السكنية بقذائف مدفعية الهاون بشكل همجي مما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين بشكل كامل وألحقت أضرار بالغة بالمنازل المجاورة واستشهد على اثرها طفل وأمراة مسنة واصيب طفلين آخرين.
وأكد سكان منطقة المتينة في الجبلية أن القصف الهمجي الذي شنته مليشيات الحوثي أدى إلى نفوق عدداً من المواشي التي كانت بجوار المنزل المستهدف.
وتواصل مليشيات الحوثي القصف والإستهداف الهمجي والممنهج على منازل المواطنين والأحياء والقرى السكنية مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين في محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما خلفه القصف الحوثي على منازل المواطنين في المتينة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.