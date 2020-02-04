اخبار الخليج / اخبار اليمن

هذا ما خلفه القصف الحوثي على منازل المواطنين في المتينة جنوب الحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما خلفه القصف الحوثي على منازل المواطنين في المتينة جنوب الحديدة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

هذا ما خلفه القصف الحوثي على منازل المواطنين في المتينة جنوب الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن قصف مليشيات الحوثي الموالية لإيران على منازل المواطنين الى أضرار بالغة في قرية المتينة التابعة لمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة يوم أمس،  تسبب بإستشهاد طفل وإمرأة وإصابة طفلين آخرين.

 

وقال أهالي قرية المتينة، إن المليشيات استهدفت القرية السكنية بقذائف مدفعية الهاون بشكل همجي مما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين بشكل كامل وألحقت أضرار بالغة بالمنازل المجاورة واستشهد على اثرها طفل وأمراة مسنة واصيب طفلين آخرين. 

Advertisements

 

 وأكد سكان منطقة المتينة في الجبلية أن القصف الهمجي الذي شنته مليشيات الحوثي أدى إلى نفوق عدداً من المواشي التي كانت بجوار المنزل المستهدف. 

 

وتواصل مليشيات الحوثي القصف والإستهداف الهمجي والممنهج على منازل المواطنين والأحياء والقرى السكنية مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين في محافظة الحديدة. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما خلفه القصف الحوثي على منازل المواطنين في المتينة جنوب الحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا