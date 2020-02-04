أبين.. مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات مواقع الجيش في عقبة ثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قصفت مليشيا الحوثي، صباح اليوم الثلاثاء، بقذائف الدبابات مواقع قوات الجيش والمقاومة في "عقبة ثرة" الجبلية الواقعة بين مديريتي مكيراس و"لودر" شمال شرق أبين.



وقالت مصادر عسكرية إن القصف اعقبته اشتباكات متبادلة أسفرت عن سقوط جرحى من الجانبين.

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وذكرت المصادر أن المليشيا حركت دبابتين نحو عقبة "ثرة" مساء أمس الإثنين من مديرية مكيراس وبدأت صباح اليوم الثلاثاء قصفاً عنيفاً بالدبابات على مواقع قوات الجيش والمقاومة وسط وأسفل عقبة ثره الجبلية.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة ردت على القصف المدفعي الذي شنه الحوثيون بينما سقط جرحى من الطرفين خلال تبادل القصف المدفعي.

ووفق المصادر فإن التعزيزات العسكرية التي تتضمن دبابتين وأسلحة مدفعية ثقيلة ومتوسطة تم جلبها من مديرية مكيراس التابعة لمحافظة البيضاء.