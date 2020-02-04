اشتباكات عنيفة وسقوط جندي سعودي في صعدة "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل جندي سعودي و7 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات وصفت بـ"العنيفة" بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة والحوثيين من جهة أخرى في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة (شمال اليمن).
وقال مصدر عسكري إن الجندي فهد بن مبارك الشهراني من منتسبي كتيبة المدرعات الأولى التابعة للجيش السعودي قتل عقب محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيا الحوثي، مساء أمس الاحد، في جبهة البقع بمحافظة صعدة.
وأوضح المصدر أن القوات الحكومية وبإسناد من قوات التحالف العربي تمكنت من كسر محاولة تسلل الميليشيا الانقلابية، وقتل 7 من عناصرها في الهجوم في حين لاذ البقية بالفرار.
وأشار المصدر إلى أنه استخدم في الهجوم الأسلحة المتوسطة والثقيلة فضلاً عن القناصة.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
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