شاهد صور اولية مباشرة للانفجارات التي هزت مدينة مأرب قبل قليل.. واثار رعب سكانها

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري ان مخازن أسلحة في معسكر صحن الجن التابع للجيش الحكومي شرق مأرب استهدف قبل قليل بصاروخ أطلقه الحوثيين من صنعاء.
وقالت مصادر مطلعة ان انفجارات في مخزن للسلاح في صحن الجن ادى الى حدوث انفجارات متتالية قدرت بعشرات الانفجارات وتصاعد للنيران والدخان
واضافت إن الانفجارات ادت الى اصابة السكان بالهلع نتيجة تطاير القذائف واستمرار الانفجارات العنيفة حتى الان .
وجاء استهداف مخازن معسكر صحن الجن تزامناً مع انفجار عنيف هز العاصمة صنعاء.
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