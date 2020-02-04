شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ ” هاني بن بريك ” عن تشكيل المجلس الانتقالي اليمني . وقال في تغريدة على صفحته بتويتر : المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ ” هاني بن بريك ” عن تشكيل المجلس الانتقالي اليمني . وقال في تغريدة على صفحته بتويتر : المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكونان طوق الخلاص وقوة حقيقية لمكافحة الإرهاب الإيراني والإخونجي، وسبيل آمن لعودة الأمور لوضعها الطبيعي الذي يتحقق به أمن المنطقة . Advertisements وأضاف : الموعد مع الرجال الصادقين . يأتي تصريح بن بريك بالتزامن مع حديث عن تقليص دور الشرعية ونفوذ حزب الاصلاح فيها لصالح قوى اخرى تقف ضد الحوثي بينها المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح في الساحل الغربي .

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كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ ” هاني بن بريك ” عن تشكيل المجلس الانتقالي اليمني . وقال في تغريدة على صفحته بتويتر : المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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