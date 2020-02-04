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شكرا لبحثكم عن خبر يمني يفاجىء الجميع بصناعة سيارة حسب المواصفات اليمنية..شاهد الصور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة نوع غريب في أحد المحافظات اليمنية قيل إنها من صناعة احد اليمنيين.
وفي الصورة الذي رصدها (يمن فويس) يظهر شخص بداخل السيارة وطور صناعتها وصورة وهي احد البراري وقد اصبحت جاهزة.
وقال نشطأ هذه هي اليمن الذي تعيش الحرب يحضر فيها الابداع اليمني لكن لا توجد الجهات الذي تشجع وتستوعب وتدعم.
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