شاهد حلقة مثيرة للجدل حول أحد ملوك اليمن القدماء .. وحقيقة استعانته بالجن لحكم اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

خاص_الخليج 365

تحدث رئيس الخليج 365 الدكتور جمال محسن عبر برنامج فجر مصر المذاع على قناة الفجر المصرية مع محمد كشك في حلقة مثيرة للجدل حول سيف بن ذي يزن أحد ملوك اليمن القدماء.



وقال محسن بأنه سيتحدث حول حقائق مطلقة حول سيف بن ذي يزن حيث أنه أحد أبطال التاريخ اليمني وهو محرر اليمن من الإحتلال الحبشي، والذي استطاع بالاتصالات حتي بالجان استطاع أن يكون ملكاً لليمن، أحدي قواعد الجزيرة العربية وأدان له الكثير من قبائل العرب.

وأضاف بأن حكم سيف بن ذي يزن والذي كان من أشهر وآخر الملوك الذين سكنوه وقد زاره فيه وفد قريش برئاسة عبدالمطلب بن هاشم جد رسول الله.

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يذكر أن الملك سيف بن ذي يزن بقي في الحكم نحو 4 أعوامً، وقد قتله بعض الأحباش غيلة في قصره في حوالي 574م، وانتقم له الفرس وأرسلوا حملة أعادوا بها سيطرتهم على اليمن وأقاموا إبنه حاكما بجانب الفرس.