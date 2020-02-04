عدن .. برنامج الرعاية التكاملية للطفل يبدأ برنامجه التدريبي الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بدأ برنامج الرعاية التكاملية للطفل بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم ،برنامجه التدريبي الثالث والاخير لاطباء وممرضي واخصائيي الطوارئ بمستشفی الصداقة التعليمي العام بدعم من اليونيسيف.

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ويهدف البرنامج على مدى 16 يوماً اكساب 24 كادرا من قسم الطوارئ بالمستشفی معارف نظرية واخری تطبيقية تتناول حزمة من الخدمات الصحية المتكاملة الواجب تقديمها للاطفال مادون الخامسة من العمر.

وفي الإفتتاح، اكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش ،ومدير عام مستشفى الصداقة وفاء الدهبلي ،علی اهمية رفع المعارف العلمية للكادر المشتغل بالطوارئ لما من شأنه الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لرعاية الاطفال.

وفي السياق، ناقش مدير عام مكتب الصحة بعدن ،اليوم ، مع مستشار الصحة النفسية والدعم النفسي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور ابراهيم ابوخليل ،عدد من الاحتياجات الخاصة بمستشفی الامراض النفسية والعصبية.

واكد مستشار الصحة النفسية والدعم النفسي بمنظمة الصحة العالمية ،علی ضرورة اعداد خطة استراتيجية تحت اشراف وزارة الصحة والسكان ضمن الموارد المتاحة في المنظمه وتطوير البرامج الخاصة بالتدخلات واشراك الجهات الفاعلة في مجموعة العمل الفنية للدعم النفسي وتنسيق الجهود والتخطيط للاحتياجات وفقا لمصفوفة الانشطة للعام 21-20م