الإمارات تكرم عالمين ومهندس مغربي يحمل الجنسية الفرنسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عالمين في مجال التميز العلمي ومهندس مغربي يحمل الجنسية الفرنسية .
وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات له بتويتر، "كرمنا اليوم عالمين في مجال التميز العلمي ... الدكتورة لورديس فيغا .. رئيسة مركز أبحاث ثاني أوكسيد الكربون بجامعة خليفة وحاصلة على ٥ براءات اختراع ولديها ٢٠٠ ورقة بحثية وتعمل في تحرير ٥ دوريات علمية .. وجمعت ٥٠ مليون دولار لأبحاثها .. فخورين بوجودها ضمن جامعتنا الوطنية" .
واضاف "وكرمنا رشيد اليزمي ، مهندس مغربي يحمل الجنسية الفرنسة..له اكثر من ١٥٠ براءة اختراع في تكنولوجيا البطاريات .. وساهم في تطوير بطارية الليثيوم التي نستخدمها في هواتفنا ..وله أكثر من ٢٥٠ بحث وإصدار علمي . فخورين بإنجازه ..ونراهن عليه وأمثاله لتطوير واقعنا العلمي في العالم العربي" .
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