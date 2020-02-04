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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ناشط يهاجم الشرعية.. ويشيد بالدور الإماراتي في مواجهة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
خاص_الخليج 365
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تساءل فيه أحد النشطاء كيف سقطت جبهة نهم والذي جاء تحت عنوان "اتفاق الرياض إلى أين".
وجاء في حديث الناشط السياسي الذي بدأ بسخرية من الناطق العسكري للجيش الوطني عبده مجلي.. مطالباً بأن يخرج بحديث عما يحدث في سير المعارك.
وأضاف بأنهم يريدن أن يكشف أمام الشعب اليمني كيف سقطت نهم.. وما هي الإستعددات المقبلة، قائلاً أين اتفاق الرياض.
وأكد بأن خروج الإمارات من البلاد كانت نكبة عليهم. قائلاًَ بأنهم سيبكون على اليوم الذي خرجت فيه الإمارات من البلاد.
كما تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي حول هاشتاج #اتفاق الرياض إلى_اين، والذين أكدوا بأن الخيانات من قبل حزب الإصلاح اليمني هي التي أخرت النصر.
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