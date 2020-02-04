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كاتب جنوبي يكشف هدف خيانات الإخوان في جبهات مأرب والجوف  

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

كاتب جنوبي يكشف هدف خيانات الإخوان في جبهات مأرب والجوف  

عدن - الخليج 365

قال كاتب صحفي جنوبي، إن خيانات الاخوان في جبهات مأرب والجوف تهدف لتمكين مليشيات الحوثي من مناطق جديدة. 

 

واتهم الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، اليوم، حزب الإصلاح بعرقلة اتفاق الرياض لتمكين مليشيات الحوثي في المناطق المحررة. 

 

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وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته "تويتر" إن "من يتحمل كامل المسؤولية عن الانتكاسات التي حدثت في حجور ومن ثم نهم والجوف ومأرب، هو من أحرف المعركة عن مسارها الحقيقي، وجعل من الصديق المخلص عدو ومن العدو صديق لأجل يرضي مشاريع خارجية ليس لليمن علاقة بها".

 

وأضاف،  "اتفاق الرياض كان بمثابة المنقذ الذي يساهم في توحيد الجهود ضد الحوثي ولكن حزب الإصلاح عرقل تنفيذه بهدف تمكين الحوثي من مناطق جديدة، بينما مأرب تقترب من السقوط بيد الحوثي الاصلاح يدفع بقوات بإتجاه شبوة وأبين أي خيانة أكبر من هذا".

 

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