مقاتلات التحالف تكثف قصف المليشيات بمناطق إحتدام المعارك بنهم والجوف 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 Advertisements الجوف صنعاء - الخليج 365 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع مليشيا الحوثي في مناطق تحتدم فيها للمواجهات مع القوات الحكومية.

⁩ وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن ‏أربع غارات لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدفت مواقع وتحصينات للمليشيات الحوثية الانقلابية في مناطق الإحتدام في جبال ⁧ يام ⁩ ومديرية ⁧ الغيل. ⁩ كما شنت المقاتلات ثلاث غارات جوية أخرى استهدفت مواقع وأهداف للمليشيات ⁧ الحوثية ⁩ في مناطق متفرقة بمديرية نهم ⁩ إحداها قرب مفرق ⁧ الجوف.

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