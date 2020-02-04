تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.

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وأضاف المركز، بشأن الطقس إنه طقس بارد نسبيا وصحو أثناء المساء والصباح الباكر على المناطق الجبلية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية مع احتمال تشكل الشابورة المائية على اجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة والمحويت وريمة واب وتعز) وغائم جزئيا نهارا مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية وهطول أمطار خفيفية متفرقة على اجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة على الشمالية الغربية.

وتابع "يكون الطقس غائم جزئيا الى غائم مع احتمال هطول امطار خفيفية متفرقة على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وغائم جزئيا على السواحل الشرقية والغربية وكذلك ارخبيل سقطرى.

ومضى" والرياح معتدلة الى نشطة السرعة تصل اقصى سرعة لها 30 عقدة مثيرة للاتربة والرمال على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وتكون معتدلة تنشط احيانا على السواحل الجنوبية وارخبيل سقطرى وتتراوح سرعتها مابين 10 الى 23 عقدة.

ونبه المركز الوطني وبشده الاخوة المواطنين في المحافظات الجبلية واجزاء من الصحاري و الهضاب الداخلية المذكورة اعلاه من الطقس البارد نسبيا وذلك أثناء الليل والصباح الباكر، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت،حجة،ريمه،اب،تعز ) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب، والصيادين وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في غرب خليج عدن وجنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب.