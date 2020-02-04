قتيل وجريح برصاص مسلح في سبرة إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن وأصيب آخر بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن شاب قتل وأصيب آخر برصاص مسلح بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب. وأضافت المصادر أن الشاب القتيل يدعى "أسامة حفظ الله عثمان" فيما أصيب شاب ثانٍ يدعى "أيمن م" والجاني يدعى "رشيد". Advertisements وتحدثت مصادر أخرى أن الحادثة كانت بالخطأ وجرت أثناء العبث بالسلاح، حيث يجمع الجاني والضحية علاقة صداقة. وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من مقتل إثنين من المواطنين في قرية عدينة بعزلة بلاد الشعيبي بمديرية السبرة وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

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