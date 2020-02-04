بالصور.. الاعلام الحربي يكشف عن مشاهد جديدة لعملية البنيان المرصوص في الجوف

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف
وزع الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء، مشاهد جديدة للعملية العسكرية الكبرى لتحرير مديريات في محور الجوف من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ضمن مسارات عملية البنيان المرصوص.
ووثقت المشاهد اقتحام ابطال الجيش واللجان الشعبية محاور العدو ومرتزقته في محور الجوف من عدة مسارات، وتطهيرها بالكامل واغتنام العشرات من الدبابات والمدرعات والآليات والمدافع ومخازن للأسلحة.
وبينت المشاهد أسر المئات من المرتزقة الذين جندهم النظام السعودي والإماراتي للزج بهم في محرقة الموت.
وبينت المشاهد السيطرة الكاملة على المواقع والمعسكرات والألوية عن مسافات قريبة بعد أن مشط المجاهدين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة المحاور التي يتمركز فيها المرتزقة، موضحة المقاتلين وهم يدكون مواقع المرتزقة ويحررونها بالكامل.
وأظهرت المرتزقة وهم يلوذون بالفرار على متن آليات وأطقم مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم فيما بقي من لم يستطع الفرار منهم أسيرا بيد مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.
وأوضحت عدسة الإعلام الحربي سقوط معسكرات العدوان بكامل عتادها وعشرات الآليات والدبابات والمدرعات، ومخازن الأسلحة وهي تحترق بنيران مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.
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