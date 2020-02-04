أنصار الله يدينون مساعي النظام السوداني للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط
أدان الناطق الرسمي لأنصار الله رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام بشدة لقاء رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان برئيس وزراء العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو في أوغندا.
وقال عبدالسلام في تغريدة له “بزعم حماية المقدسات يشارك البرهان في العدوان على اليمن، ولا يجد حرجا أن يُسقط المقدسات من قاموسه بذهابه لنتنياهو طالما المصلحة السعودية تقتضي ذلك وليس السودانية”.
وحذر عبدالسلام الشعب السوداني من مخاطر انحراف ثورته، داعيا إلى تصويب المسار قبل أن تتحول بلاده إلى بؤرة للصهاينة وأذنابهم.
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