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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. 5 آيات قرآنية يغفلها الكثير تحفظك من كيد شياطين الإنس والجن والغم وزوال النعم علي جمعة ( تعرف عليها )

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه فيما ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم أن هناك خمس آيات قرآنية فضلها كبير ويغفل عنها الناس فيما أنها تزيل الهم والغم

وأوضح جمعة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الآيات القرآنية الخمس هي

جديد اب برس :

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رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

و لا إله إلا أنت سبحـانك إنى كنت من الظـالمين

و حسبنا الله ونعم الوكيل

وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد

ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله

وأضاف أن فضل هذه الآيات الخمس عظيم فكل آية منها لها فضل خاص فمنها ما يكشف الله سبحانه وتعالى به الضر ومنها ما يزيل الغم والهم وينجيك ومنها ما يؤمن روعتك ويخلصك من كل مخاوفك كما أن بها يحبط كيد الشياطين سواء كانوا من الإنس والجن وكذلك تحفظ لك النعم من الزوال واستشهد بما ورد قال جعفر الصادق رضي الله عنه عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل يغفل عنه أن يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والله تعالى يقول فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل يغفل عنه أن يقول لا إله إلا أنت سبحـانك إنى كنت من الظـالمين والله تعالى يقول فاستجبنا له ونجينـاه من الغم وكذالك نـنجى المؤمنين وتابع وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهل يغفل عنه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن كويد في أمر كيف يذهل يغفل عنه أن يقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد والله تعالى يقول فوقـاه الله سيـآت ما مكروا وعجبت لمن أنعم الله عليه نعمة خاف زوالها كيف يذهل يغفل عنه أن يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله