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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تطورات طارئة...الحوثي يعزل الجوف عن العالم والمعارك على اشدها..."تفاصيل"

عاودت المليشيات الحوثيه قطع الاتصالات والانترنت على محافظة الجوف بشكل كامل وعزلتها عن العالم عقب فشل الهجوم الذي أعدوه من ساعات الفجر اليوم الثلاثاء على جبهة المتون والذي انتهاء بخسائر فادحة للمليشيات الحوثية في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثي نفذت هجوما من 8 محاور للهجوم على مواقع الجيش في الجوف ولكنها انتهت بتلقين الحوثيين خسائر فادحة.

جديد اب برس :

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واندلعت صباح اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة ان المليشيات الحوثية حاولت التوغل في منطقة الجرعوب بمديرية المتون وتم التصدي لها وتكبدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد ،

واكدت المصادر ان اكثر من 10 عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية لقي مصرعهم في مناطق الجرعوب مديرية المتون وإحراق طقم عسكري ومدرعة

يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية على تعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مديرية المتون ومناطق متفرقة في المحافظة .