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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : طيران التحالف يجدد غاراته على مأرب والجوف

جديد اب برس : Advertisements اود طيران ا شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف وأوضح مصدر أمني أن طيران شن 3 غارات على مديرية مجزر و 4 غارات على جبل صلب بحريب نهم غرب مأرب وأشار المصدر إلى أن طيران شن 3 غارات على مديرية الغيل وغارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف اود طيران ا شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف وأوضح مصدر أمني أن طيران شن 3 غارات على مديرية مجزر و 4 غارات على جبل صلب بحريب نهم غرب مأرب وأشار المصدر إلى أن طيران شن 3 غارات على مديرية الغيل وغارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف

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