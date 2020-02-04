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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 04-02-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 4-2-2020? عـــــاجل : هاني بن بريك يفاجئ الجميع ويكشف عن تشكيل مجلس انتقالي في شمال اليمن من هذه القوى جديد اب برس : Advertisements شف الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل المجلس الانتقالي اليمني وقال في تغريدة على صفحته بتويتر المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكونان طوق الخلاص وقوة حقيقية لمكافحة الإرهاب وسبيل آمن لعودة الأمور لوضعها الطبيعي الذي يتحقق به أمن المنطقة وأضاف الموعد مع الرجال الصادقين. شف الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل المجلس الانتقالي اليمني وقال في تغريدة على صفحته بتويتر المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكونان طوق الخلاص وقوة حقيقية لمكافحة الإرهاب وسبيل آمن لعودة الأمور لوضعها الطبيعي الذي يتحقق به أمن المنطقة وأضاف الموعد مع الرجال الصادقين.

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