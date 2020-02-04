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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يباغت الجميع ويلجأ لحيلة شيطانية تتسبب في اختفاء هذه المحافظة اليمنية عن الخارطة العالمية ( تعرف على المحافظة وسب اختفائها )

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