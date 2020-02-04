بعد 5 أعوام من التوقف.. إعادة افتتاح مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز

أُفتتح اليوم الثلاثاء مركز الأمل لعلاج الأورام في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن بعد خمسة سنوات من التوقف.

وأكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان دعم السلطة المحلية المستمر لمركز الأمل وجهوده الاستثنائية لمكافحة السرطان في المحافظة.

وقال مختار أحمد سعيد مدير مؤسسة مكافحة السرطان خلال مراسيم الافتتاح إن "عودة مركز الأمل للعمل من جديد يمثل حدثًا هامًا لمرضى السرطان في تعز".

وأشار إلى أن هذه العودة ستعمل بشكل كبير على تخفيف الكثير من معاناة مرضى السرطان، داعيًا الجميع لاستمرار الدعم اللازم من أجل تقديم خدمة شاملة لمرضى السرطان.

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وأشار إلى أن أعداد المرضى يفوق الطاقة الاستيعابية للمركز التي تتسع لـ 55 مريضا.

ويقدم مركز الأمل خدماته لأكثر من 7700 مصاب بالسرطان من محافظة تعز ومحافظات أخرى مجاورة.

وتوقف مركز الأمل الواقع في منطقة النقطة الرابعة شرق تعز عن العمل إثر تعرضه للقصف في يوليو 2015.