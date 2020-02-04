مسؤول بتعز يترأس اجتماعا للمكتب التنفيذي بمديرية صالة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

ترأس وكيل محافظة تعز لشؤون مديريات المدينة الشيخ عارف جامل، اجتماعا للمكتب التنفيذي بمديرية صالة بحضور مدير عام المديرية محمد عبدالرحمن الكدهي.



واستهل الاجتماع بمناقشة محضر الاجتماع السابق والوقوف امام عدد من الاشكالات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ عدد من بنوده لاتخاذ اللازم.

وناقش الإجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والأمنية والمالية والاغاثية وسير أداء العمل خلال الفترة السابقة ومدى تنفيذ مخرجات الاجتماعات والتعاميم والتوجيهات الصادرة من قيادة السلطة المحلية للمديرية.

وفي الاجتماع، استعرض مدير عام مديرية صالة محمد الكدهي تقارير الإنجاز السنوي والتقارير المالية والختامية للعام المالي المنصرم 2019 لإقراره، بالإضافة إلى إستعراض برنامج وخطة العمل للعام الجديد 2020م وابرز الصعوبات والعراقيل التى واجهت اعمال المديرية والتي تتطلب معالجتها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.

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وكرس الاجتماع لمناقشة احتياجات المديرية للعديد من الجوانب الخدمية والامنية التي تلامس حياة المواطن ومعيشته وتحفظ حقوقه وأمنه وضرورة الاشراف المباشر والميداني على تقديم الخدمات للمواطنين خصوصا في المجال البيئي والصحي .

وشدد الوكيل جامل على العمل وفق خطة مسبقة تضمن نجاح العمل وحثهم على مضاعفة الجهود لتحسين مستوى أداء فروع المكاتب التنفيذية الخدمية والايرادية والارتقاء بمستوى الأداء والعمل بشكل جماعي والتعاون والتنسيق المشترك بين المديرية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة في كل مايخص المديرية.

وأكد جامل على ضرورة إستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات ومعالجة طفح المجاري وإستمرار إزالة كافة العشوائيات وتنظيم وترتيب الأسواق والعمل على كل ما يخفف من معاناة المواطنين وان يكون عام 2020 عاما للانجازات والانتصار.

وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات لتحسين مستوى أداء العمل في المديرية خلال الفترة القادمة وبما يحقق مستوى الانجاز في تنفيذ الخدمات في عدد من الجوانب المختلفة.

حضر الإجتماع مدير عام المتابعة بالمحافظة الأستاذ جميل بشر.