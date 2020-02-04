شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يقترح إنشاء مجلس إنتقالي في الشمال لمكافحة الحوثي والإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إقترح نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، إنشاء مجلس إنتقالي يمني في الشمال موازي للمجلس الموجود في الجنوب .



وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكونان طوق الخلاص وقوة حقيقية لمكافحة الإرهاب الإيراني والإخونجي، وسبيل آمن لعودة الأمور لوضعها الطبيعي الذي يتحقق به أمن المنطقة" .

وأختتم تغريدته بالقول "الموعد مع الرجال الصادقين" .

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