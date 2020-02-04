عدن .. إجتماع برئاسة الخنبشي يناقش الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في العاصمة عدن برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا إلى بلادنا.



كما جرى مناقشة إعداد خطة طوارئ متكاملة بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذا إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد نائب رئيس الوزراء في الاجتماع الذي ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، وممثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجهات ذات العلاق، أهمية توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بشأن مواجهة أي ظهور محتمل لوباء كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان ..داعياً إلى تضافر جميع الجهود الحكومية والشركاء من المنظمات لمواجهة هذا الوباء وتوعية المجتمع بالمحافظة على النظافة العامة عبر مختلف الطرق بما فيها وسائل الإعلام.

وجدد نائب رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بأوضاع الطلاب والأسر اليمنية المتواجدين في جمهورية الصين من خلال التواصل مع سفارة بلادنا في الصين واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالحفاظ عليهم وسلامتهم.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ومدير الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية السفير حسين ناجي، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن الدكتورة نهى محمود وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الصحة العامة والسكان والجهات ذات العلاقة.