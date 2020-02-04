شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أكثر من 10 حوثيين خلال صد هجوم بالمتون في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 الجوف - الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة في محافظة الجوف، عن آخر مستجدات مديرية المتون.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، بمقتل أكثر من 10 عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الثلاثاء. وذلك في محاولة تسلل جديدة بإتجاه مناطق يسيطر عليها أفراد القوات الحكومية في جبهة المتون غرب المحافظة. كما تمكنت نيران القوات الحكومية من إحراق طقم ومدرعة.

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