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إحباط هجوم حوثي في جبهة ثرة بمكيراس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

إحباط هجوم حوثي في جبهة ثرة بمكيراس

متابعات_الخليج 365

أحبطت قوات المقاومة الجنوبية هجوم شنته ميلشيا الحوثي الإنقلابية اليوم الثلاثاء، على مواقعها في جبهة ثرة بمديرية مكيراس الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء .

 

وقال قائد جبهة ثره “طه حسين ” ان مليشيا الحوثي شنت هجوم على مواقعنا في الجبهة حيث قصفت بالدبابات والهوانات ولازالنا نتصدى لهذا الهجوم بكل ما أوتينا من إمكانيات.

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وتمنى من جميع الأطراف التي ناشدناها قبل أيام النظر إلى المناشدة ووضع الجبهة بعين الإعتبار ودعمها بكل التعزيزات الضرورية .

 

في الشأن، قال المركز الإعلامي لجبهة ثره أن القصف الحوثي مستمر على مواقع القوات الجنوبية من قبل المليشيات الحوثية حيث قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ولازالت الإشتباكات مستمرة والأبطال يتصدون لهذا الهجوم بكل بسالة.

 

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