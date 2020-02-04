تنفيذ حملة لإزالة اشجار السيسبان التي تعيق حركة السيارات في خط الشحر الحامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 الخليج 365 - الشحر نفذت الأجهزة الأمنية بأمن مدينة الحامي التابع لإدارة أمن مديرية الشحر، اليوم، حملة لإزالة أشجار السيسبان الواقعة في منعطف منطقة الحرحير خط الشحر الحامي والتي تحجب الرؤوية على السيارات وتعيق الحركة المرورية .

Advertisements وتم ازالة هذه الأشجار واحراقها وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية في الخط الحيوي الهام الذي يعد البوابة الشرقية لحضرموت. وعبر المواطنون عن ارتياحهم من هذه الخطوة مقدمين شكرهم وتقديرهم للأجهزة الأمنية لتسهيل حركتهم المرورية .

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